Cinica, compatta e concreta: questa è la Fiorentina di Palladino

La Fiorentina, dopo un inizio stagione complicato, sta mostrando segni di miglioramento e solidità. La squadra di Raffaele Palladino ha trovato una nuova identità, come si è visto nelle recenti vittorie contro Milan e Lecce. La Fiorentina di quest'anno si distingue per un gioco più pratico e diretto rispetto alla scorsa stagione: ha un baricentro più basso, evita il possesso palla esasperato, preferisce lanci lunghi e limita i rischi di perdere palla vicino alla propria area. Questo approccio ha ridotto i recuperi offensivi concessi agli avversari e ha migliorato l'efficacia della squadra.

Tuttavia, abbassare il baricentro comporta alcuni rischi, come dimostrano i tanti tiri concessi (37 in porta, il dato peggiore tra le squadre che lottano per l'Europa). Nonostante ciò, la fase difensiva è migliorata: De Gea ha subito solo un gol nelle ultime tre partite e mezzo. La vera svolta è nella concretezza offensiva: la Fiorentina ha segnato 15 gol, superando il dato atteso di 12,2 XG, e si posiziona al quarto posto per gol segnati in Serie A. I calci piazzati sono stati un'arma importante, con 8 reti realizzate su palla inattiva, pari all'Atalanta.