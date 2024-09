Ciclone Gudmundsson: la Fiorentina è very Gud

" La Fiorentina è very Gud ": così titola Tuttosport in riferimento alla vittoria della squadra viola per 2-1 contro la Lazio. Ecco quanto si legge:

"Ciclone Gudmundsson. L'islandese entra a inizio ripresa con la Fiorentina sotto di un gol contro la Lazio e ribalta la partita con una doppietta su rigore, il secondo realizzato al 90’ con identica freddezza e precisione con cui ha segnato quello dell'1-1. La Lazio, pur priva di Castellanos (al suo posto Noslin e non è stata la stessa cosa), gioca e copre meglio il campo, più lucida, organizzata, incisiva, passa di testa con Gila (primo gol in A per lo spagnolo), impegna più volte De Gea (applausi) e con Guendouzi colpisce all'85' pure la traversa. Ma la squadra biancoceleste non aveva fatto i conti col ciclone Gudmundsson che negli spogliatoi viene abbracciato da Commisso mentre Palladino spezza un digiuno che in A gli durava da 200 giorni. "Ci siamo tolti un peso in una partita che sembrava maledetta, ho capito che ho un grande gruppo e grandi uomini" afferma il tecnico che dopo il palo nei minuti iniziali (deviazione decisiva di piede di Provedel su Colpani) subisce da Gila e si ritrova a rincorrere: di qui la scelta di rimodellare la squadra con la difesa a 4 (prima volta), la mediana di nuovo a tre e Gudmundsson accanto a Colpani a supporto di Kean.