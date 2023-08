. L'unica cosa certa, è che dovrà parare meglio di Gollini e Dragowski per mettere in difficoltà Terracciano e prendere il posto da primo estremo difensore viola.

Ieri la Fiorentina ha accolto il suo nuovo portiere. Christensen arriva dall'Hertha Berlino pronto a dare una nuova solazione a Italiano. Come riporta La Nazione, il danese viene dalla scuola dei portiere tedeschi e sa giocare molto bene con i pieni. L'unica cosa certa, è che dovrà parare meglio di Gollini e Dragowski per mettere in difficoltà Terracciano e prendere il posto da primo estremo difensore viola. Finora, nessuno è riuscito in questo compito.