Christensen, sale la fiducia. Adesso è lui il portiere “di Coppa”.

Il Corriere dello Sport riporta oggi un approfondimento su Oliver Christensen, portiere viola che è stato protagonista in Fiorentina-Parma. Mercoledì sera, infatti, il danese è stato tempestivo su Mihaila, determinante su Circati, essenziale su Man. Su quelle parate la Fiorentina di Italiano ha costruito il passaggio del turno in una serata non propriamente felice per molti nello specchio delle prestazioni individuali, ma non per Christensen. Portiere di Coppa ora a tutti gli effetti, Conference League o Coppa Italia non fa più differenza. Non solo: dimenticate le due presenze in campionato contro Lecce e Inter (sei gol al passivo e certo non per “colpe” sue e basta), anzi anche quelle a modo loro gli hanno dato un contributo nel percorso di crescita, superato il guaio muscolare nel riscaldamento col Ferencvaros quando avrebbe dovuto giocare dall'inizio, fondamentale in tutto questo periodo per l'ex Hertha Berlino è stato il processo d'integrazione dentro al gruppo. Linguistico prima ancora che calcistico, come ha tenuto a sottolineare Italiano nell'elogio al proprio giocatore dopo il Parma, perché ora sa di poterci contare a tutti gli effetti: Terracciano rimane il titolare per il campionato fino a prova contraria, però Christensen adesso non è più una riserva: e portiere di Coppa ha il valore del merito.