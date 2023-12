Christensen non solo in Coppa. Ecco quando può giocare in campionato

La Repubblica riporta oggi una riflessione su Oliver Christensen, portiere gigliato protagonista contro il Parma in Coppa Italia. Con i suoi interventi, infatti, il portiere danese arrivato in estate dall’Herta Berlino ha tenuto a galla la Fiorentina, soprattutto nel primo tempo e nella lotteria finale, usando la testa ancora prima che i fondamentali. Lui che di solito esulta, e lo ha fatto anche mercoledì, con le mani alla testa come per richiamare tranquillità, questa volta ha alzato i toni per vincere la sua prima sfida dagli undici metri: « Ero andato ai rigori due volte in carriera ed avevo sempre perso, bello vincere così », ha detto a fine partita. Impiegato pochissimo da Italiano, specialmente in Conference, Christensen aveva patito la titolarità quasi inamovibile di Terracciano e anche un infortunio che sul più bello contro il Ferencvaros lo aveva tolto dalla partita nel riscaldamento, facendolo fermare per un periodo. Poi, piano piano ha ritrovato la condizione giusta e ha aspettato la sua chance, arrivata proprio contro il Parma. Al di là delle scene durante i rigori, a colpire sono state però anche le parate nei minuti regolamentari, da quella su Circati sullo 0- 2 a quella su Man nei supplementari passando per la prima respinta sul vantaggio di Bernabé, Christensen ha mostrato grande reattività, merito anche del lavoro con il preparatore Savorani che sta migliorando esponenzialmente il prodotto a disposizione. Adesso punta a confermarsi: a Roma toccherà ancora a Terracciano ma a Budapest in coppa e chissà se in una delle ultime due partite dell'anno contro Monza e Torino ci sarà il danese, pagato a luglio sei milioni dall’Herta Berlino e non proprio considerato quel rinforzo in porta che tutti si aspettavano, almeno fino all’altra sera.