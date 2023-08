Christensen non è ancora pronto, Beltran a gara in corso? Italiano riflette

Christensen fisicamente è a posto, ma ha bisogno di conoscere i compagni e migliorare la lingua per guidare la difesa. Possibile che il suo esordio sia rimandato, magari alla partita interna contro il Lecce. E la punta? Anche qui il rebus è totale ed è forse quello che appassiona di più i tifosi, che naturalmente vorrebbero vedere Beltran dal 1’. Difficile, anche se potrebbe esordire a gara in corso. Fra i nuovi ha più chance Nzola (da più tempo con la squadra), ma alla fine potrebbe anche spuntarla Jovic (anche lui in attesa di nuove di mercato). Sui social intanto si è fatto più nutrito il partito di Kokorin. Che effettivamente sembra star fisicamente meglio di altri, ma è difficile che Italiano lo mandi in campo. Lo riporta La Nazione.