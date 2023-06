Chiudere senza rimpianti, ma la gara della Fiorentina è piena di incognite

La Nazione si sofferma sulla gara di questa sera tra Sassuolo e Fiorentina. Infatti, Italiano vuole chiudere questo campionato senza tanti rimpianti e giocandosi l'obiettivo rimasto fino alla fine. Il problema è che, la gara del Mapei, nasconde insidie e incognite che non dipendono dai viola. Prima di tutto la Fiorentina dovrà fare sua l’intera posta in palio stasera (ore 20.30) al Mapei Stadium contro il Sassuolo e poi - in attesa di capire quali saranno le valutazioni della Uefa sul caso Juventus - il club di Commisso dovrà comunque attendere la serata di domani, quando si capirà se il Torino sarà riuscito a battere un’Inter già probabilmente con la testa a Istanbul e in virtù degli sconti diretti a favore chiuderà all’8° posto in classifica. Le perplessità, dunque, sono molte.