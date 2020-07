Chiffi & Mazzoleni, la coppia degli orrori: tutti gli sbagli che hanno penalizzato i viola

Su La Nazione si torna sugli ultimi episodi arbitrali contro la Fiorentina che hanno visti protagonisti Daniele Chiffi e Paolo Silvio Mazzoleni. l loro feeling quando c’è di mezzo la Fiorentina non è stato felice, che si trovassero a operare in tandem o in autonomia. L’esempio lampante lo si è avuto domenica in occasione della partita dei viola con la Roma, dove il fischietto di Padova (Chiffi, di professione ingegnere gestionale) e l’antiquario di Bergamo (Mazzoleni, il direttore di gara più tatuato di tutti con quasi cinquanta tra disegni e frasi sul corpo) hanno messo a segno un autentico misfatto. A gridare vendetta è il rigore concesso ai giallorossi nel finale (LA MOVIOLA).

Non è però la prima volta che i due direttori di gara prendono decisioni poco felici nei confronti del club di Commisso. E questo aspetto è aggravato dal dal fatto che ci sono due precedenti freschi: il primo match incriminato è Fiorentina-Verona del 12 luglio, dove Chiffi non concesse un rigore a Pezzella e compagni per un tocco di mano di Pessina in area. Ma la serie di episodi più clamorosi c’è stata due settimane prima, il 28 giugno, ancora all’Olimpico con la Lazio. In quel match Fabbri (con la complicità di Mazzoleni al Var, lo stesso del tocco di polpastrello di Hugo) andò incontro a una vertiginosa serie di decisioni sbagliate: un mancato rosso diretto a Bastos per fallo su Ghezzal, un mancato rosso a Radu per un intervento su Badelj e soprattutto l’errata concessione del rigore su Caicedo. Un disastro dietro l’altro.