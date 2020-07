La MoViola: Chiffi, il secondo rigore non sta in piedi

GAZZETTA DELLO SPORT – All’85’ il penalty concesso per il fallo di Terracciano non sta in piedi: il pallone colpisce l’arbitro e si accentra propiziando un’azione d’attacco promettente per la Roma senza che il gioco sia fermato pochi istanti prima del contrasto incriminato, errore originale di tutta l’azione. Nel dettaglio poi il bosniaco calcia fuori e il portiere viola in uscita poi finisce su di lui. Non è l’unica svista – eufemismo – di Chiffi, che tra le altre cose si era perso il mani fuori area di Caceres al 68′. Nelle pagelle della gara l’arbitro vale 4,5.

CORRIERE DELLO SPORT – Non benissimo Chiffi, che pure per buona parte del match ha tenuto in pugno la situazione. Sul rigore si discute sia per l’entità del contatto, sia perché il pallone potrebbe non essere più in gioco. Ma c’è un fatto incontrovertibile: l’azione nasce da un colpo di testa di Spinazzola che colpisce l’arbitro e favorisce il tiro in porta di Carles Perez. In quel caso il fischietto avrebbe dovuto fermare il gioco che, regolamento alla mano, favorisce “un’azione d’attacco promettente”. Nelle pagelle vale 5, Mazzoleni al Var 5,5.

E COMMISSO TUONA: “PRESO IN GIRO, ALTRA BRUTTA FIGURA DEL CALCIO ITALIANO”