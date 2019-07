Archiviata la delusione europea con la Nazionale U21, Chiesa è partito subito dopo con la sua fidanzata Benedetta, come i loro account Instagram hanno raccontato, ma entrambi sono stati ben attenti a disattivare la geolocalizzazione. L’amore, del resto, non ha bisogno del navigatore. Gli unici indizi sono stati dei fiori rossi, cresciuti vicino a delle palme col mare in lontananza, niente di più. Federico ha ricaricato le batterie non pensando a niente, consapevole che in caso di necessità suo padre l’avrebbe chiamato immediatamente. Non è mai stato un giocatore particolarmente attento a testimoniare ogni proprio passo attraverso i social, e non ha cambiato strategia adesso, lasciando al privato la giusta riservatezza. In attesa della decisione finale sul suo futuro.