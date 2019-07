Chiesa, c’è da tempo accordo con la Juve. Unica speranza è che faccia marcia indietro

Commisso ha esternato, serve la conferma di Federico. E oggi ad Alfredo Pedullà risulta che quell’accordo di maggio sia di ferro, quasi blindato in cassaforte. Non ci sono fogli di carta firmati o precontratti, scrive su Stadio in edicola oggi, ma una forte intesa verbale sulla base di un contratto tra i 4,5 e i 5 milioni a stagione. Quando la Juve scende in campo va direttamente al cuore del problema e non accetta troppi giri di parole. La domanda: accetti la nostra proposta con convinzione e senza pentimenti?

La risposta è stata un sì totale, assoluto. Tutto questo ancor prima di presentarsi dalla Fiorentina con una proposta. In simili situazioni, quando hai incassato il sì incondizionato del diretto interessato, il resto è una passeggiata di salute. O quasi. Da questa storia se ne esce in un solo modo: ovvero che Chiesa faccia marcia indietro, capisca (se è davvero contento) che un’altra stagione a Firenze possa essergli utile, rinviando di dodici mesi una sentenza scritta. Abbiamo forti dubbi, ma non poniamo limiti, conclude Pedullà.