“Chiesa, una morbidezza imbarazzante. Montella avrà un’ultima chance”

Nell’editoriale di oggi sul campionato, Luigi Garlando scrive sulla Gazzetta dello Sport:

Brutta Fiorentina e brutto Chiesa per oltre un’ora. Una morbidezza imbarazzante. Tre sconfitte di fila e la quarta in corso esigevano altra rabbia. Più comprensibile il voglioso finale di entrambi, Viola e Chiesa. Montella ha sottolineato la buona reazione. Ma Commisso non gli consentirà di ripetere che servono ‘pazienza e lavoro’, se non farà punti con l’Inter.