Chiesa, un altro viola verso la Juve. Il compromesso non è piaciuto a nessuno

Gli occhi di Federico Chiesa non mentivano: il ragazzo era felicissimo quando è uscito dalle visite mediche con la tuta della Nazionale. Gli insulti offerti dai tifosi hanno avuto un effetto stereo, non hanno lenito la soddisfazione. Ancora un addio in direzione Juventus: da Baggio fino a Bernardeschi passando per separazioni meno dolorose come quella da Felipe Melo. Adesso Chiesa non dovrà più sacrificarsi nel 3-5-2, ma i tifosi viola rimangono spiazzati dal mercato e dalle modalità di questo affare, quasi un riguardo dilazionare così il pagamento della Vecchia Signora. No, il compromesso proprio non è piaciuto. Lo scrive La Nazione.

