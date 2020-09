Chiesa, svolta a fine mercato? Intanto si attendono i ritorni di Rocco e Borja

Nessuna offerta. Nessuno ha le disponibilità economiche per avvicinarsi alla richiesta della Fiorentina per Federico Chiesa, che vive una fase di stallo. La Nazione però non chiude le porte ad un’accelerazione per il futuro del figlio d’arte, magari negli ultimi tre o quattro giorni di mercato (IL MILAN CI PENSA, LEGGI). E poi la Fiorentina avrebbe pochissimo tempo per assicurarsi un sostituto. Il ritorno di Commisso assume una valenza decisiva per questa e per molte altre operazioni, come ad esempio quelle legate agli altri giocatori (Milenovic, Pezzella) in scadenza nel 2022. Prima di Rocco tornerà Borja Valero, che ha accettato un contratto vantaggioso per il club gigliato pur di tornare: annuale con base ridotta e bonus legati a presenze e prestazioni. Con la possibilità di chiudere qui la carriera e magari entrare in società.