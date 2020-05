Punto sul futuro di Federico Chiesa all’interno dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. In attesa dell’incontro che si terrà sicuramente entro il mese di maggio sta prendendo campo una terza via rispetto alla cessione e all’allungamento per altri tre anni dell’attuale accordo. Un punto d’incontro potrebbe essere il rinnovo per una sola stagione senza inserire clausole rescissorie. O, nel caso il giocatore pretendesse una clausola liberatoria, la cifra sarebbe non meno di 100 milioni di euro. Nell’anno che porterà all’Europeo, anche a Chiesa potrebbe servire un anno da protagonista nella Fiorentina.