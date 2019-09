Chiesa-Ribery, la coppia resiste agli acciacchi e al turnover

Nonostante qualche dubbio su modulo e interpreti (LEGGI QUI), La Nazione in edicola stamani rilancia dal 1′ la presenza contro la Sampdoria di Chiesa e Ribery. Entrambi stanno bene, hanno recuperato dopo i rispettivi affaticamenti e qualora Montella decidesse di cambiare, è più orientato a farlo per la gara di San Siro contro il Milan che per quella di stasera. Il turnover stasera, secondo il quotidiano, è quasi a zero.