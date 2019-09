La probabile formazione: si torna al 4-3-3, Vlahovic la sorpresa. Ma forse non l’unica

4-3-3 e Vlahovic di punta con Chiesa e Ribery ai lati. Corriere Fiorentino, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport – Stadio sono concordi sull’undici che scenderà stasera in campo contro la Sampdoria. Montella torna alla difesa a quattro, con Dalbert che osserverà un turno di riposo: Caceres scivola a sinistra, mentre il centrocampo è quello visto finora. Si va verso la conferma in blocco di Pulgar, Badelj e Castrovilli, segno che le alternative non convincono.

Repubblica invece punta sullo stesso modulo, ma con alcuni interpreti diversi: Venuti, Benassi e Sottil potrebbero essere la sorpresa al posto di Caceres, Badelj e Ribery, Per La Nazione invece si va verso lo stesso undici visto contro Juventus e Atalanta: 3-5-2 e conferma dell’attacco leggero Chiesa-Ribery.