Chiesa, la Juve può provarci ancora: quante contropartite! E Castrovilli…

Che la Juventus sia interessata a Federico Chiesa non lo scopriamo di certo oggi. Che i bianconeri fossero molto vicini a lui la scorsa estate nemmeno. Che ci riproveranno presto in maniera forte? Neppure. Tuttosport torna oggi a inquadrare la situazione relativa al gioiello viola, con il giovane esterno che è il primo italiano nella lista di Paratici, desideroso di valorizzare i talenti azzurri oltre che creare uno zoccolo duro tricolore. La sensazione, anche dopo le ultime aperture di Commisso, è che se ne possa riparlare magari dietro a un’offerta congrua. Fra le contropartite ecco Romero (SCHEDA) (ora in prestito al Genoa), Mandragora (SCHEDA) (riscattato dall’Udinese), ma anche Luca Pellegrini (SCHEDA) (a Cagliari).

Un discorso volto a mantenere buoni i rapporti fra i club: la Juve punta forte anche su Gaetano Castrovilli, per il quale però il discorso è diverso, blindato a più riprese a Firenze.