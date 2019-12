Chiesa, ingaggio top al centro del progetto viola: i piani della Fiorentina per blindarlo

Abbiamo parlato a lungo – e la sensazione è che lo faremo ancora – del futuro di Federico Chiesa, ancora tutto da scrivere. Dopo l’incontro di ieri definito positivo da più parti, adesso la priorità è tornare a fare punti in campionato dopo la qualificazione acquisita in Coppa Italia, ovviamente con Federico al centro del progetto. La Repubblica questa mattina in edicola fornisce anche alcune cifre che possono riguardare il futuro del giocatore: la proposta della Fiorentina prevederà l’allungamento del contratto di uno o due anni vista la scadenza 2022, con un ingaggio alla Ribery, da top player. Insomma, uno stupendo vicino ai quattro milioni di euro bonus compresi, con anche la possibilità di una clausola rescissoria ancora da determinare. Il discorso – anche a livello di interesse di Inter e Juve su tutti – riguarda la prossima estate, che sarà decisiva per la scelta del ragazzo.