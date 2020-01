Come sono lontani i tempi in cui Joe Barone, a New York, chiudeva Federico Chiesa sul pullman della squadra per convincerlo a farsi fotografare con la nuova maglia della Fiorentina. Così La Gazzetta dello Sport parla dell’intervista al n° 25 uscita nella giornata di ieri sui canali ufficialia viola. Il faccia a faccia tra Rocco Commisso e il papà Enrico potrebbe avvenire la prossima settimana o a febbraio, ma la strada che porta al prolungamento di contratto con sostanziale aumento economico è tracciata.

La guerra è finita, adesso l’obiettivo è di allungare fino al 2023 con stipendio alla Ribery ma senza voler fare il calciatore “prigioniero”. Nel nuovo accordo ci dovrebbe infatti essere una clausola rescissoria da 60-70 milioni: se arriverà un’offerta di quelle dimensioni, Chiesa e Firenze si saluteranno senza battaglie altrimenti l’attaccante resterà anche l’anno prossimo.