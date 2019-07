Chiesa, Fiorentina pronta ad offrire ruolo da leader. Juve permettendo

Poche ore e la questione Chiesa prenderà una strada direzione più chiara, forse definitiva. Il talento viola arriverà in ritiro (LEGGI QUI) e come scrive La Nazione, si incontrerà con Rocco Commisso e forse porre la parole fine al tormentone dell’estate viola, che dopo le mille puntualizzazioni del patron, seguite da quelle di Joe Barone e di Vincenzo Montella, tormentone non lo sembra affatto.

Un anno, forse fino al 2022, l’intenzione della nuova proprietà è iniziare la stagione con il suo gioiello. Ma c’è il possibile accordo con la Juve a guastare la festa: 5 milioni netti a stagione al giocatore (per cinque anni) e una settantina di milioni alla Fiorentina. Illazioni o un’offerta formale? Federico e papà Enrico hanno scelto la via del silenzio, che ha permesso alla società di ribadire il concetto. La Fiorentina non si aspetta chissà quali pretese dal giocatore ma è pronta, prontissima, a valorizzarne le qualità e il ruolo di leader di una squadra che non considera le tentazioni del passato un passo obbligato.