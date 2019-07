Ecco Milenkovic e… Chiesa. Sarà in tribuna con il Chivas, poi il contatto con Commisso

Da questa notte Chicago diventa il centro del mondo viola perché come previsto arriverà in ritiro il presidente Rocco Commisso. E parallelamente al patron arriverà anche Federico Chiesa, che ha finito le ferie (proprio come Milenkovic) ed è diretto a Chicago per essere in tribuna per l’amichevole contro il Chivas. Come scrive La Gazzetta dello Sport i due voleranno insieme ed arriveranno nel ritiro negli States quando in Italia sarà ora di cena, mentre Commisso arriverà per la mezzanotte italiana. “In hotel o allo stadio, mancano poche ore al primo contatto fra il neo presidente e l’asso della Fiorentina“. Chiesa resta, lo hanno ripetuto Commisso e Barone a più riprese. Montella invece è tranquillo, anche se il clima caldo e umido di questi giorni e il fuso orario hanno disturbato il lavoro viola.