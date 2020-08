Chiesa, fase di stallo: quotazione in calo, si «accontenterà» del rinnovo con la Fiorentina?

Ecco cosa scrive oggi La Gazzetta dello Sport: “In questa strana estate molte di queste trattative vanno a rilento anche per la difficoltà a far combaciare domanda ed offerta in una congiuntura di calo dei prezzi. Prendiamo il caso di Chiesa. Un’estate fa si parlava addirittura di una quotazione da 70 milioni di euro. Ora Commisso è sceso a 60, ma il rischio è che le offerte siano anche inferiori. E in questa fase di stallo bisognerà vedere se il talento viola si «accontenterà» di prolungare con uno stipendio quasi raddoppiato”.

***La Fiorentina tenta il colpo Paredes, il regista argentino nel mirino***