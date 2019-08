Chiesa, controsorpasso Inter: 70 milioni per bruciare la Juventus. Ma resta un altro anno a Firenze

Si torna prepotentemente a parlare di Federico Chiesa in chiave mercato. La Gazzetta dello Sport dedica la prima pagina al n° 25 viola… in salsa nerazzurra: l’Inter infatti sta mettendo con forza le basi per avere il talento viola a Milano dalla stagione 2020/21. Un affare per la prossima estate, perché in questa – oltre alla volontà di Commisso di non venderlo – i nerazzurri non hanno a disposizione i fondi necessari per tentare l’affondo e rischiano di sforare in ottica Fair Play Finanziario.

Chiesa, scrive la Rosea, è da tempo un osservato speciale della dirigenza interista. Ausilio fece una prima mossa con la vecchia proprietà viola già alla fine del campionato 2017/18, manifestando l’interesse a sedersi a un tavolo delle trattative in caso di cessione del gioiellino. Il passo indietro è avvenuto quando era chiaro che il padre Enrico avevano scelto la Juventus, ma la mancata concretizzazione dell’affare che aveva fatto uscire allo scoperto il calciatore può giocare a favore del club nerazzurro, perché Marotta conta di sfruttare la delusione di Federico, sedotto e abbandonato dai bianconeri.

Le due società hanno rapporti ottimi e stanno ponendo le basi per mettere nero su bianco a partire dalla prossima stagione. Perché il ragazzo, nonostante Commisso vorrebbe costruirgli intorno la nuova Fiorentina, ha voglia di Champions. Ma ora può consolidare la sua crescita a Firenze per un’altra stagione e tra un anno, per il bene di tutti, andare via. La Fiorentina conterebbe su una plusvalenza di 70 milioni netti, e così facendo avrebbe il tempo di programmare la sostituzione del ragazzo. Ma in questi mesi anche la Juve preparerà una controffensiva, facendo schizzare ancora più in alto il prezzo… E INTANTO L’INTER PUO’ CHIUDERE ANCHE PER BIRAGHI