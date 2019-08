Biraghi-Inter, si può fare. Fiorentina non convinta dello scambio con Dalbert

Non solo Federico Chiesa, le relazioni tra Fiorentina e Inter sono già attive e i rapporti ottimi. A testimonianza di ciò, c’è la trattativa che (ri)porterebbe Cristiano Biraghi in nerazzurro. Cresciuto nel vivaio del club, e quindi utile anche in ottica lista, può arrivare subito a Milano. Ma prima l’Inter deve cedere Dalbert (SCHEDA) – la Fiorentina non è convinta dello scambio -. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il laterale mancino potrebbe essere una delle ultime operazioni di Suning di quest’anno. I paletti del Fair Play Finanziario sono stringenti e solo l’eventuale cessione di Icardi rilancerebbe nuove offensive sul mercato. MA PER L’ANNO PROSSIMO L’INTER PUNTA FORTE SU CHIESA