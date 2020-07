Chiesa, che ti succede? Adesso non è (più) il trascinatore viola

Il momento è difficile per tutti: a parte Ribery è davvero complicato trovare altre note liete nella Fiorentina post-pandemia. Anche Repubblica questa mattina si sofferma sul tema rendimento dei singoli e in particolare su Federico Chiesa. Il 25 viola, infatti, è da sempre al centro del mercato e su di lui si sono fatti anche nomi importanti e ipotizzate grandi spese. Tuttavia, il suo apporto in campo a questa Fiorentina è ben lontano dalle sue possibilità: 6 reti realizzate sono una miseria in confronto alle sue aspirazioni da top player, così come sembra non riuscire a dare la sensazione di ‘spaccare’ ogni partita. Appare spesso poco lucido, troppo solista, lontano dal gioco, quasi nervoso.

Non è certo l’unica delusione, intendiamoci. Dal doppio regista mai funzionato Badelj-Pulgar a tutto l’attacco – sempre escluso il francese – sono tanti i tasselli ancora lontani dall’essere sistemati. E in molti si chiedono se davvero il valore reale di Chiesa sia quello di cui si discute.