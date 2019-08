Chiesa centravanti, l’ultima idea di Montella

Federico Chiesa centravanti è un’idea che a Montella frulla in testa da un po’ di tempo. Per il momento resta come tale in attesa che il mercato chiuda, ma il prospettiva può essere la soluzione giusta, scrive l’edizione fiorentina di Repubblica. Sempre che il n° 25 viola sia d’accordo e che il tecnico riesca a trovare l’equilibrio giusto, perché quella che sta nascendo è una Fiorentina con tanta qualità sugli esterni mentre lì al centro manca qualcosa. E Chiesa potrebbe essere la risposta alle difficoltà tattiche “gratificandolo” e mettendogli in mano le sorti offensive della squadra, soprattutto se Pradè dovesse chiudere per uno tra Raphinha e Berardi (LEGGI QUI). Anche perché Boateng falso nueve può essere una soluzione d’emergenza e Simeone non sembra rientrare nei piani del tecnico viola.