Chiesa-Barone, volano gli stracci? Linea dura della società, Federico ad un passo dalle lacrime

Una battaglia di nervi, ma anche un contratto lungo altre tre stagioni e una decisione rimandata. La Gazzetta dello Sport parla dello stallo dopo il meeting andato in scena martedì sul molo di Weehawken nel New Jersey tra Federico Chiesa e Joe Barone. Il braccio destro di Commisso lo avrebbe affrontato in modo duro, infastidito dall’atteggiamento che il talento viola aveva avuto nell’allenamento del mattino che ha costretto Montella a riprenderlo più volte fino ad escluderlo.

Da lì Barone avrebbe alzato la voce, con grida udibili anche da fuori. Addirittura – riporta il quotidiano – a Chiesa sarebbe stato imposto di chiedere scusa a tutta la squadra, di posare nella foto con la maglia e di rispondere alle domande fissate con la Cnbc, pena più di una multa. Il giocatore è stato ad un passo dalle lacrime, la società che impone la linea dura ed è disposta a tenere il giocatore anche contro la sua volontà.

