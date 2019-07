La mia lettera aperta a Federico Chiesa

Caro Federico,

sono sempre stato convinto della tua bravura come calciatore fin dalle prime volte che hai calcato i campi di Serie A grazie a Paulo Sousa senza il quale forse non saresti mai esploso. Non ho mai avuto perplessità sul tuo conto e ho sempre pensato che saresti diventato più forte dell’altro Federico che è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina e poi ha scelto di vestire bianconero. I tifosi della Fiorentina ti vogliono bene e pensano che tu sia il futuro della squadra viola.

Detto questo, capisco anche la tua voglia di andare a giocare per vincere qualcosa e non restare a vivacchiare in una squadra da metà classifica. E’ più che giustificato per tutti, figuriamoci per un ragazzo che è arrivato in breve tempo alla Nazionale ed è uno dei punti fermi di Mancini. Non credo assolutamente invece che dietro la voglia di provare nuove esperienze ci sia una questione economica.

Dopo questi presupposti quello mi sento di chiederti, come se tu fossi mio figlio, è di dare una chance a questa Fiorentina, a Rocco e Joe che hanno una voglia matta di spaccare il mondo e di riportare la Fiorentina a lottare per qualcosa che non sia il settimo posto. Con la vecchia proprietà ti avrei accompagnato ovunque (dietro bel compenso per la società ovviamente), ma adesso ti chiedo di dare fiducia a Rocco almeno per un anno se non per due. Diamo loro il tempo di costruire una buona squadra e se al termine del biennio i risultati non saranno arrivati, allora sarà più che giusto per te tentare altre strade. A quel tempo non avrai ancora compiuto 24 anni e porterai con te un’esperienza importante da traslocare dove vuoi, perfino da quelli senza colore. Ma fino a quel tempo resta qui, cresci con la maglia viola e divertiti con i tuoi tifosi.

Questo è il mio pensiero e sono sicuro che sia quello di tanti altri tifosi che invito a commentare questa mia lettera aperta. Sono anche sicuro che nella tua ‘cameretta‘ lontano da stampa e tifosi saprai prendere la giusta decisione.