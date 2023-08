Chi sarà il titolare? Nzola scalpita, ma Jovic rimane una soluzione

Il Corriere Fiorentino si interroga sulle scelte di Italiano in attacca, in particolare su Luka Jovic e Nzola. L’ex Real Madrid infatti si è presentato ai nastri di partenza non proprio carico a pallettoni (un po’ come Cabral, poi ceduto) e per questo il mister ha insistito perché la società cercasse non una, ma due prime punte. E visto che l’idea è far partire anche il serbo, non è assolutamente da escludere che sabato possa partire dalla panchina. Discorso ovviamente diverso per i due nuovi. Nzola per esempio non ha bisogno di chissà quale tempi di adattamento per capire cosa voglia da lui l’allenatore, ma il fatto che sia arrivato soltanto una settimana fa rende più complicata (non impossibile, sia chiaro) l’ipotesi che col Genoa possa essere lui il titolare.