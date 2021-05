Chi resta e chi parte? Uno sguardo sulla Fiorentina che verrà

Molti volti potrebbero cambiare nella prossima estate, in attesa del nuovo allenatore

Considerato i risultati ottenuti questa stagione è logico pensare che molti volti possano cambiare nel corso dell’estate, meno scontata una rivoluzione che stravolga interamente la squadra. Così se molte delle decisioni di mercato saranno prese in base alle indicazioni che fornirà il prossimo allenatore, sulle certezze dalle quali ripartire la Fiorentina dovrà stringere i tempi per mettersi al riparo da sgradite sorprese. E' chiaramente il caso di Dusan Vlahovic , il più impellente da risolvere. Anche perché la recente visita fiorentina degli agenti dell’attaccante non ha sbloccato la situazione. S e l’offerta dei viola è ormai nota , ancora l’accordo non stenta ad arrivare. Ma la volontà di Rocco Commisso è chiara, accontentarlo e ripartire dal centravanti serbo la prossima stagione.

Accanto a lui ci sarà certamente quel Kokorin che dal gennaio scorso non ha avuto modo di mettersi in mostra, più difficile ci sia anche Kouame mentre Ribéry attende di conoscere i programmi pur valutando l’addio. A centrocampo, oltre Eysseric, il solo Pulgar potrebbe partire visto che il trio Bonaventura, Castrovilli, Amrabat è destinato a una riconferma ma è soprattutto in difesa che si attendono i maggiori cambiamenti. Se per Milenkovic e Pezzella le prossime saranno settimane decisive per capire le relative destinazioni è su Quarta che i viola sono pronti a scommettere, in attesa che si sciolgano anche i dubbi su Dragowski che avrebbe mercato all’estero e dietro al quale Terracciano ha dato ottime risposte. Quanto alle corsie esterne il solo Venuti ha già nel mirino il prossimo ritiro di Moena, visto che sia per Biraghi che per Barreca l’esperienza viola pare al capolinea come nel caso di Malcuit che ieri ha già salutato tutti via social per tornare al Napoli. Con Caceres in scadenza, e Sottil, Duncan e Lirola dei quali parlare con Cagliari e Marsiglia, resta Igor a sperare in una conferma dopo un finale di stagione incoraggiante. (Lo scrive il Corriere Fiorentino)