“Chi perde finisce nei guai. Fiorentina, soldi spesi male, ma c’è un vero talento in attacco”

Il manager del motociclismo Carlo Pernat, tifoso del Genoa, è stato intervistato da La Nazione. Pernat si aspetta questa sera due squadre impaurite, cosa che comprometterà lo spettacolo: “Chi perde finisce nei guai”. Certo, la Fiorentina sorprende più del Genoa nella sua delusione, ma i due club, sostiene il manager, hanno scritto pagine di storia e fa male vederli tanto in basso.

“Forse i soldi sono stati spesi male”, è la risposta alla domanda su cosa non sia andato in casa viola, mentre per quanto riguarda il Genoa il problema viene individuato in una rosa troppo ampia che cambia troppo spesso, mandando in difficoltà i tecnici più bravi. Prandelli è giudicato un’ottima persona, ma un po’ “vecchiotto” in confronto a gente come De Zerbi e Juric, preferiti.

Infine, il podio dei giocatori dell’una e dell’altra squadra. Pernat assegna il primo posto a Castrovilli, il secondo a Vlahovic (“Si vede da lontano che ha talento”) e il terzo a Pezzella. Tra i rossoblu, occhio al giovane Rovella e agli attaccanti, Scamacca e Shomurodov.

Scontro salvezza col Genoa: serve vincere, non importa come