Chi per il dopo-Iachini? Tutti, ma proprio tutti i nomi in lizza

La Nazione passa in rassegna tutte le possibilità relative alla panchina della Fiorentina per la prossima stagione, non mancando di citare anche le opzioni più remote, come Italiano dello Spezia e Dionisi dell’Empoli, ma anche Conceicao del Porto e un ritorno di fiamma per Blanc. Il nome del nuovo allenatore dovrà essere legato ad un progetto a lungo termine: il sogno è Sarri, e tale rimarrà finché non firmerà il suo prossimo contratto. E’ legato alla Fiorentina, e sperarci non costa assolutamente nulla. Poi c’è un sondaggio per Pippo Inzaghi, che ha trovato la sua strada a Benevento, che è stuzzicato da Firenze ma presenterebbe anche il rischio di un nuovo reset in caso di fallimento. Infine, ecco i nomi più accreditati: di Gattuso si parla da giorni ed è l’uomo ideale per i progetti di Commisso, la concorrenza per Ringhio però è alta (ci sono Roma e Lazio). Proprio con la Lazio sta trattando l’attuale tecnico Simone Inzaghi, per il quale la Fiorentina fa sul serio: ingaggio molto alto ed elevate garanzie tecniche richieste, per un allenatore abituato a frequentare i piani alti della classifica e che ha già dimostrato il suo valore. Per De Zerbi del Sassuolo si pensa ad un contesto in stile-Atalanta, ma ci sono delle perplessità legate alla durata del progetto e alla pazienza che tutto ciò implicherebbe. Ultimo ma non meno importante, Juric: già vicino alla panchina viola prima dell’inizio della scorsa stagione, Pradè proverà una seconda volta ad assicurarselo. Dovrà però superare l’eventuale concorrenza di Lazio e Napoli…