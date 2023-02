Chi gioca contro il Verona? Cabral insidia Jovic. Nico Gonzalez è spremuto

La Nazione si sofferma sulla probabile formazione della Fiorentina in vista del match contro il Verona. Italiano dovrà scegliere la formazione migliore, perchè il match non è da sottovalutare, anzi. Visto le ultime scelte, qualche giocatore potrebbe tirare il fiato, vedi per esempio Gonzalez. Mentre il dubbio più grande rimane l'attacco. Cabral sta benissimo e si vede. Le ultime prestazioni danno quasi per scontata la sua presenza dal primo minuto, ma Italiano ha stupito tutti molto spesso. Il ballottaggio con Jovic sarà continuo fino alla fine.