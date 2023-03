Che suonata al Milan! Dominio viola, la Fiorentina batte una big

Una squadra padrona del suo stadio, splendida dall'inizio alla fine e davvero troppo per il Milan modesto di ieri sera. Così il Corriere dello Sport apre le pagine dedicate al match del Franchi, dove i rossoneri sono stati messi sotto sul piano atletico e tecnico da una Fiorentina che non ha mai smesso di giocare, attaccare e creare occasioni. Quella di ieri - si legge - è stata la migliore versione stagionale dei viola, con giocatori come Cabral, Dodò, Ikoné e Jovic che fino a poco tempo fa sembravano un peso in grado di ridicolizzare i campioni d'Italia. Il primo tempo è un dominio viola: ritmo, qualità, scelte giuste, posizioni perfette, 7 tiri a 1, 9 angoli a 0.

Il solo Tomori salva i rossoneri sul tocco di Bonaventura, ma proprio l'inglese non tiene Ikoné in velocità e poi lo tampona in area. Nico Gonzalez la sblocca dal dischetto e solo nei successivi dieci minuti la Fiorentina vacilla. Terracciano chiude la pora a Giroud e Theo Hernandez, ma i viola non si tirano indietro. La squadra di Italiano ha la forza e la qualità per riprendere ad attaccare, soprattutto a destra con Dodò che nel finale serve un cioccolatino al neo entrato Jovic per il 2-0. Il colpo di testa del serbo è micidiale, in volo. E a nulla serve la rete di Theo, con il Franchi già in festa e pieno di luci.