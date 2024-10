Che sfortuna per Kean: adesso l’ex Juventus punta il recupero con il Lecce

Infortunio scomodo per Moise Kean. Adesso Palladino spera di averlo per la sfida contro il Lecce

Per Moise Kean, le difficoltà continuano. Dopo aver vissuto una serie di sfortunate situazioni, tra cui un rigore sbagliato e un’autorete, il centravanti della Fiorentina ha dovuto rinunciare alla convocazione della Nazionale a causa di un problema alla schiena, diagnosticato come lombalgia. Nonostante la sua prestazione convincente nella vittoria contro il Milan, in cui ha creato diverse occasioni da gol, il suo sforzo fisico sembra aver avuto un costo, portandolo a sentirsi stanco e malconcio al termine della partita.

Il ct Luciano Spalletti, presente al match, è stato informato della situazione e ha confermato che il club viola aveva già segnalato il problema. Kean, che è stato un punto fermo nell’attacco della Fiorentina, era già arrivato a settembre con un affaticamento. Ha giocato in tutte le dieci partite della Fiorentina, segnando anche per la Nazionale in due occasioni. In sua assenza, Spalletti ha convocato Lorenzo Lucca, un attaccante seguito dalla Fiorentina. Ora, Kean inizierà un percorso di cure con l'obiettivo di essere pronto per la partita contro il Lecce dopo la sosta. Anche Mike Kayode ha mostrato segni di indisposizione, e il suo stato sarà valutato dallo staff dell’Under 21. Lo riporta il Corriere Fiorentino.