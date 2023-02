Che l’esperienza dei senatori esca fuori: la Juventus richiede il meglio

La settimana della squadra di Italiano è scivolata via tranquilla. Anche nella giornata di ieri la truppa viola ha traslocato al Centro Tecnico di Coverciano. Sorrisi e volti concentrati in vista di una partita per niente banale e di un periodo generale denso di impegni. La squadra sa bene di giocarsi tanto nelle prossime due settimane: campionato e Conference League intrecceranno sudore e sogni dei ragazzi di Italiano. Come prima cosa c’è bisogno di mettersi alle spalle un momento complicato. Il solo punto in campionato nelle ultime quattro partite racconta di un qualcosa da registrare. Alzare la qualità della prestazione, a livello tecnico e sul piano della concentrazione. Come scrive La Nazione, Italiano ha chiesto questo alla squadra, appigliandosi all’esperienza dei senatori. Da Biraghi a Bonaventura, passando per Milenkovic e Gonzalez. Sono loro che devono prendere per mano la squadra in questo momento. Una rotazione sarà messa in atto, provando a gestire al meglio le energie sul doppio fronte, perché è chiaro che il mirino sia puntato sulla trasferta in Portogallo. La Juventus, però, richiede il meglio che la Fiorentina possa proporre al momento.