Che i fischi diventino applausi: l’orgoglio viola per tornare a vincere

La Fiorentina segna e vince pochissimo. Italiano chiama a raccolta i suoi, adesso conta vincere, non c'è altra via

I fischi del Franchi, da lì la Fiorentina dovrà ripartire e quest'oggi a Bologna non è accettabile altra via oltre alla vittoria. Il risultato sembra obbligato per gli uomini di Italiano che sono chiamati a una dimostrazione di orgoglio, necessaria per dare una scossa a questa stagione altalenante. Dopotutto, la Fiorentina crea ma vince e segna pochissimo. Soltanto con una prestazione all'altezza, condita dai 3 punti, i fischi del Franchi diventeranno applausi. Italiano chiama, i viola rispondono. L'orgoglio viola per tornare ad esultare. Lo riporta La Nazione.