Che flop nei secondi tempi! Solo una squadra peggio della Fiorentina

Iachini avrà il suo bel da fare nel suo ritorno a Firenze. In particolare, il tecnico dovrà lavorare anche sulla testa dei suoi giocatori, oltre che sulla parte tecnica e tattica. Il Corriere dello Sport racconta come sulla Fiorentina ci sia infatti un dato tanto interessante quanto critico: i punti conquistati durante i secondi tempi. Con 23 punti ottenuti la squadra gigliata si trova infatti al penultimo posto in questa speciale classifica, davanti soltanto al Parma. Non solo, i Viola hanno incassato ben 10 reti negli ultimi 15 minuti nei match di questo campionato. Questo aspetto fa pensare che i calciatori in campo vivano con grande timore i finali di partita. Ecco perché Iachini è chiamato a svolgere un grande lavoro anche a livello psicologico. La salvezza della Fiorentina passerà soprattutto condizione mentale dei giocatori.

