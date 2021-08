Che Fiorentina! Vlahovic e Nico, Firenze sorride coi suoi nuovi gemelli del gol

La Fiorentina sorride con i gol dei suoi due campioni

Nicolas Gonzalez prima, Dusan Vlahovic poi. Sono loro a decidere il primo match a Franchi del nuovo campionato: i nuovi gemelli del gol della Fiorentina. I Viola si impongono sul Torino subendo, di fatto, un solo tiro in porta che vale il 2-1 a due minuti dal termine. Grandi applausi e grandi sorrisi per una Fiorentina ben messa in campo. A partire dal presidente Rocco Commisso, fino ad arrivare ai cori dei tifosi per i beniamini Gonzalez e Vlahovic. Proprio il serbo è stato protagonista di una gara in cui ha messo in mostra tutto il suo repertorio. Sponde, recuperi e, infine, il gol che lo proietta nell'olimpo dei marcatori europei con almeno 18 gol segnati nell'anno solare con gente come Messi e Lewandowski. Firenze, finalmente, sorride. Lo scrive il Corriere dello Sport.