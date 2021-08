Fiorentina-Torino, le pagelle VN: Vlahovic leone, Gonzalez magico, che Bonaventura!

1 di 3

I MIGLIORI

GERMOGLI PH: 28 AGOSTO 2021 FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI SERIE A FIORENTINA VS TORINO NELLA FOTO GOL ED ESULTANZA VLAHOVIC

VLAHOVIC 7,5: non calcia mai in porta per tutto il primo tempo, ma il suo lavoro sporco uno-contro-tutti è preziosissimo per la squadra. Esaspera Djidji e chi lo aiuta in raddoppia, fa ammonire l'ivoriano e pure Buongiorno che lo sostituisce. Dopo una partita complicata in zona tiro, al 70' decide che è giunto il momento di infilzare Milinkovic con un colpo di testa di pregevole fattura. La curva lo osanna e lui risponde battendosi la mano sul cuore. Bomber.

GONZALEZ 7,5: i difensori avversari, perlopiù Izzo, non lo prendono mai. Stappa la partita con un mancino piazzato meraviglioso, a coronamento di sgasate e serpentine che fanno impazzire il Franchi. Poi offre assist che i compagni non sfruttano a pieno. E anche in fase di non possesso non fa mancare il suo apporto. Standing ovation dello stadio al momento della sostituzione. Pallina magica.

BONAVENTURA 7,5: conferma di essere il centrocampista viola più ispirato e prosegue sulla falsariga della gara contro la Roma. Tagli tra le linee, fornisce sempre l'appoggio a rimorchio. In chiusura di frazione Lukic lo tampona in area, ma Mariani non dà rigore. Nella ripresa si mangia il raddoppio da pochi passi, ma si fa perdonare offrendo un cioccolatino sotto forma di assist per il raddoppio di Vlahovic. E, al momento del cambio, anche per lui il Franchi si alza in piedi. Calato nella parte.