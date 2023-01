Che Fiorentina sarà? Ritmo e intensità: via alla ripartenza viola

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulla ripartenza della Fiorentina. Ci sono tanti dubbi su come i Viola affronteranno questo ritorno in campo. La speranza è quella di vedere gli stessi giocatori che mettevano ritmo e intensità come nelle ultime gare prima della sosta. I punti da recuperare per l'Europa sono ben 8 e i due scontri in casa dovranno aiutare la squadra di Italiano. I problemi fisici non mancano è vero, ma la Fiorentina ha la possibilità di iniziare a produrre punti e dare il via alla sua ripartenza.