Che fine ha fatto Milenkovic? La lenta esclusione del leader viola

Tre partite di campionato di fila, senza Milenkovic titolare. Dall'Udinese al Lecce, passando per la sfida con l'Inter, il serbo è rimasto in panchina per poi prendersi uno spazio a partita in corso. Turnover o scelta tattica che sia, il fatto che la difesa si presenti in campo sempre senza quello che è da anni il suo leader è un altro degli spunti di discussione che la Fiorentina si porta dietro con il ko di Lecce. Anche perché, il reparto arretrato continua a vivere di black out preoccupanti. Certo, anche Milenkovic non sta attraversando - sul piano del rendimento - una stagione elettrizzante, ma l'esperienza che si porta dentro e la considerazione di essere uno dei leader dello spogliatoio stride con questo suo impiego a mezzo servizio. Quarta e Ranieri in migliore condizione? Forse, ma anche loro (soprattutto l'argentino) hanno avuto un rendimento spesso condizionato da errori personali pagati poi a caro prezzo. Non solo. Milenkovic è uno dei giocatori che anche per struttura fisica ha e avrebbe necessità di una maggiore continuità di gioco e quindi di prestazione e l'esclusione di Lecce, se appunto messa in fila con quelle precedenti, ha forse contribuito a togliere serenità a un difensore che rischia di sentirsi in discussione nonostante la concorrenza interna non sia il massimo. Lo riporta La Nazione.