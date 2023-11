Che festa al Viola Park: cori, striscioni e un discorso alla squadra

È stato un grande successo l'allenamento a porte aperte in casa Fiorentina: al Viola Park erano presenti 2.000 tifosi per assistere al lavoro di Italiano e dei suoi ragazzi. Un'occasione - scrive il Corriere Dello Sport - ben sfruttata dal tifo organizzato per fornire vicinanza a un gruppo che sta cercando di centrare un obiettivo importante e che soprattutto si approccia a una sfida mai banale come quella con la Juventus. Polverizzati i biglietti messi a disposizione per il giorno di festa: tanti colori di fronte agli occhi di Rocco Commisso, che vede finalmente la sua creatura prendere vita.