Che farà Ribery? Tra MLS e ritiro, l’ipotesi rinnovo prende quota

La Gazzetta dello Sport pone sotto i riflettori il futuro di Ribery, tema destinato a diventare caldo nei prossimi mesi. Prandelli si è affidato al suo fuoriclasse e al suo carisma, ma il rinnovo è da mettere in cantiere e la situazione di classifica lo aveva messo in secondo piano. Sullo sfondo ci sono le ipotesi MLS americana e ritiro, comunque il quotidiano ad oggi assegna un sostanzioso 70% alle probabilità di permanenza a Firenze del fenomeno transalpino, che pensa al top per la sua squadra.

