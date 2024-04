Che differenza rispetto all’andata: la Fiorentina ha creato tantissimo!

Un differenza sostanziale tra la sfida di Plzen e quella del Franchi. La Fiorentina ha creato davvero tanto nella sfida di ieri sera facendo diventare i quarti di finale in una esercitazione tra attacco e difesa. Il portiere del Viktira Plzen, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, si è travestito da Batman e non ha fatto passare nulla. E così al termine del primo tempo la gara è rimasta a reti inviolato. Ma la forza dell'attacco di Vincenzo Italiano è stata impressionante. Soprattutto dopo lo spettacolo privo di emozioni visto durante la gara di andata.