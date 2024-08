Che bagno di folla per De Gea. E adesso Terracciano farà il secondo?

Dopo i primi selfie, è andato al Viola Park per i test atletici e fisici necessari per l'idoneità sportiva, e successivamente ha completato le visite mediche alla Clinica Fanfani, dove ha espresso la sua felicità per essere arrivato. Ha poi conosciuto i nuovi compagni e ha parlato con l'allenatore Palladino, ma è rimasto al Viola Park per iniziare la preparazione, dato che non parteciperà a nessuna amichevole prima del debutto a Parma.