Cessioni, Ribery in attesa. L’Atletico ha messo gli occhi su Dragowski

Redazione VN

Come leggiamo oggi sul Corriere Fiorentino, l'arrivo di Italiano al posto di Gattuso potrebbe aumentare le probabilità di permanenza in viola di Franck Ribery. Anche se la società non si è ancora fatta sentire, e il francese si allena sempre da solo. Intanto l'Atletico Madrid ha messo Dragowski nel mirino, tanto che in Spagna parlano già di un imminente incontro tra i Colchoneros e l'agente del portiere polacco. La Fiorentina vorrebbe tenerlo, ma di fronte ad un'offerta superiore a 10 milioni potrebbe anche mollare la presa e tuffarsi su uno tra Cragno, Silvestri e Perin. Scontato l'addio di Caceres, difficile monetizzare al meglio con Milenkovic, mentre Pezzella, Callejon e Kouamé hanno estimatori. In caso poi di ritorno di Lirola al Marsiglia, si virerebbe su Zappacosta.