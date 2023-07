Ogni momento può esser quello buono per la partenza di Igor (al Brighton) e di Terzic per il quale, il Salisburgo, ha messo sul piatto 6 milioni

Non soltanto in mercato in entrata. Il Corriere Fiorentino fa il punto anche sui i due giocatori, oltre Amrabat, pronti a lasciare la Fiorentina. Ogni momento può esser quello buono per la partenza di Igor (al Brighton)e di Terzic per il quale, il Salisburgo, ha messo sul piatto 6 milioni di euro. Ad un mese dal via al campionato insomma, il mercato sta entrando veramente nel vivo.