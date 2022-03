Cervello e leadership, l’esito della sfida tra Inter e Fiorentina passa dalla regia

Brozovic e Torreira, che sfida in mezzo al campo!

Mai senza di loro. Cervello, idee, geometrie, corsa, muscoli, equilibri e recuperi. Definiti registi per convenzione, Marcelo Brozovic e Lucas Torreira per Inter e Fiorentina sono molto di più. E basta pensare a quanto successo nelle ultime settimane per accorgersene. Alla ripresa della sosta, infatti, Italiano non riuscì a fare a meno di Torreira neanche dopo la positività al Covid e il rientro last minute prima della Lazio. In quella partita, l’uruguaiano fece una delle peggiori prestazioni dal suo arrivo a Firenze e ciò si è manifestato sull’intera squadra, sconfitta per 3-0. Della serie: no Lucas, no party. Così il Corriere Fiorentino, oggi in edicola, si concentra sulla sfida in cabina di regia che andrà in scena sabato a San Siro.